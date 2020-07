Scuola, a Roma lezioni nelle parrocchie: intesa tra Comune e Vicariato

L’accordo, firmato dal cardinale vicario Angelo De Donatis, dalla sindaca Virginia Raggi e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Rocco Pinneri, prevede che gli enti ecclesiastici mettano a disposizione i propri spazi a seconda delle necessità degli istituti della Capitale, in base a quanto rilevato da Comune e Città metropolitana

Alla ripresa dell’anno scolastico, a Roma le lezioni potranno svolgersi anche negli spazi ecclesiastici delle parrocchie della Capitale, nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile. È quanto stabilisce il protocollo d’intesa siglato oggi dal cardinale vicario Angelo De Donatis, dalla sindaca Virginia Raggi e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Rocco Pinneri, “finalizzato - si legge in una nota - alla formalizzazione della comune intenzione di elaborare e attuare un 'Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa in Roma’”.

L’intesa approfondimento Scuola, ripartenza a settembre: cosa cambia da banchi a ricreazione "Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale procederanno, con l'ausilio dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e dei competenti dirigenti scolastici, all'effettuazione di una ricognizione dei fabbisogni di ulteriori spazi utili e segnaleranno al Vicariato le esigenze rilevate, specificando altresì l'area urbana di interesse e fornendo, per ciascun istituto, informazioni sulla popolazione scolastica servita”, spiega il comunicato. Il Vicariato farà poi da tramite con le parrocchie e gli altri enti religiosi, che "metteranno a disposizione, secondo le proprie possibilità, ambienti chiusi e aree scoperte che possano consentire ai diversi istituti di ampliare lo spazio-scuola e rispettare con maggiore cura le indicazioni (in primis il 'distanziamento fisico') fornite dalle autorità governative e sanitarie per prevenire, nel contesto scolastico, forme di contagio da Covid-19".