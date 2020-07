Coronavirus Roma, positivi 3 giovani di ritorno da una vacanza a Capri

Dopo la notizia di positività è stata subito messa in moto l'indagine epidemiologica attraverso il personale della Asl in servizio nell'isola per tracciare i movimenti e individuare eventuali contatti stretti

Tre ragazzi di Roma che nell'ultimo weekend erano in vacanza nell'isola di Capri sono risultati positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA E IN CAMPANIA). A quanto si apprende facevano parte di una comitiva di otto giovani romani, quattro ragazzi e quattro ragazze, che hanno soggiornato in una casa vacanza. Lo si apprende da fonti della Asl Napoli 1. Da lunedì 21 luglio a Capri è in vigore un'ordinanza che prevede l'obbligo della mascherina anche all'aperto, caso unico in Italia.