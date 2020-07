Incendio a Fiumicino, a fuoco discarica abusiva vicino ad argine Tever

Un incendio sta interessando nel primo pomeriggio una discarica abusiva nella zona a ridosso del Passo della Sentinella, a Fiumicino, vicino all'argine del fiume Tevere. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile della città, che hanno evitato che il rogo si avvicinasse ad un cantiere nautico. A quanto si è appreso, nella discarica presenti bombole, vernici, calcinacci. Una colonna di fumo nero è visibile anche da lontano. Già alcune notti fa un incendio esteso aveva colpito una discarica, nel comprensorio, in via di rimozione in un canale di bonifica.