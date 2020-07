Roma, incendio in zona Spinaceto: vigili del fuoco al lavoro

Ancora a fuoco delle sterpaglie a Roma. Questa volta l'incendio si è sviluppato su più fronti nel quadrante sud della città, in zona Spinaceto. I vigili del fuoco sono al lavoro con più squadre nell'area tra via Degrenè, via Caduti della Resistenza, via Salvatore Lorizzo e via Stame. Sul posto è giunto anche un elicottero. Al momento non risultano abitazioni evacuate. Numerose le pattuglie della polizia locale impegnate per messa in sicurezza e viabilità nelle aree colpite dagli incendi (IL ROGO A FIUMICINO).

Gli altri roghi in città

In particolare, dalle 14 ci sono almeno dieci pattuglie del IX Gruppo Eur impegnate nella zona di Largo Gerardo Sergi per un vasto rogo che, a causa delle fiamme che lambiscono la strada, ha reso necessario la chiusura di via di Mezzocamino. Altre sono impegnate nel monitoraggio del versante opposto in via Nicola Stame. Il personale del VII Gruppo Tuscolano si trova invece impegnato in un altro incendio sterpaglie in via Appia Nuova dove le pattuglie hanno chiuso momentaneamente la corsia laterale in direzione di via di Ciampino.