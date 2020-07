Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Registriamo un dato di 14 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: nove casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall'India, uno dal Montenegro, uno da Albania e uno dalla Romania". Lo riporta l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Intanto, ad Ostia è stato chiuso uno stabilimento balneare in attesa delle verifiche sui contatti di un caso positivo di nazionalità del Bangladesh. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:24 - In Lazio 14 nuovi casi, 13 d'importazione

8:18 - Ostia, chiuso stabilimento balneare per verifica contatti di un positivo



"La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di uno stabilimento balneare a Ostia in attesa delle verifiche sui contatti di un caso positivo di nazionalità del Bangladesh". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Si sta già svolgendo l'indagine epidemiologica da parte della Asl a partire dai dipendenti della struttura e dai contatti stretti dell'uomo che è stato posto in isolamento - prosegue l'Unità di crisi regionale-. Il caso indice sembra essere un coinquilino sempre di nazionalità del Bangladesh andato a Milano. Avviate le procedure del contact tracing nazionale". Così, invece, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Da una prima relazione della Asl Roma 3 che sta svolgendo l'indagine epidemiologica emerge che il lavoratore del Bangladesh presso lo stabilimento balneare di Ostia, che è stato ricoverato oggi presso lo Spallanzani, ha dichiarato di aver avuto la febbre fin dal giorno 14 luglio e dolori muscolari già dal 12 di luglio. Ha lavorato presso la struttura fino al 16 luglio. Questa circostanza la considero grave e chiediamo la massima responsabilità. Con la febbre e con sintomi si deve rimanere a casa e contattare un medico. Non è possibile che si vada in giro o al lavoro. Comprendo le esigenze lavorative e di proseguire nelle proprie attività, ma il rischio è troppo elevato per la collettività".