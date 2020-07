Terracina, rissa tra 20 giovani in un ristorante: feriti 3 agenti

Sei persone sono state identificate e denunciate a piede libero per rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I poliziotti non sono gravi. Indagini in corso per accertare ulteriori responsabilità

Sei persone sono state denunciate in seguito a una rissa che ha coinvolto una ventina di giovani, in un ristorante a Terracina (in provincia di Latina), con il lieve ferimento di tre agenti intervenuti. Le indagini sono ancora in corso per accertare ulteriori responsabilità.

La vicenda

Gli uomini del Commissariato di Terracina, impegnati nei controlli anti-Covi nei luoghi della movida, sono intervenuti la notte scorsa per sedare una rissa scoppiata per futili motivi. I poliziotti intervenuti sono rimasti feriti in modo non grave mentre cercavano di calmare gli animi. Alcuni degli aggressori, subito identificati, sono stati denunciati a piede libero per rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.