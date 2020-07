Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"In questo momento sono 17 le persone positive al coronavirus tra i nostri concittadini mentre sono 4 quelle in sorveglianza attiva". Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino dopo aver ricevuto ieri sera dalla Asl RM3 i dati aggiornati sui contagi in città (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

8.34 - Sindaco di Fiumicino: "17 positivi sul territorio"

Sono 17 attualmente i positivi al Covid 19 sul territorio comunale di Fiumicino. Lo rende noto il sindaco Esterino Montino dopo aver ricevuto ieri sera dalla Asl RM3 i dati aggiornati sui contagi in città. "In questo momento sono 17 le persone positive al coronavirus tra i nostri concittadini - ha spiegato il sindaco ieri sera - mentre sono 4 quelle in sorveglianza attiva". "Rivolgo, ancora una volta, a tutte e tutti l'appello a seguire le misure di sicurezza - ha sottolineato Montino -: tenete le distanze di sicurezza senza per forza aspettare che qualcuno ve lo ricordi o ve lo faccia notare, lavate o igienizzate spesso le mani e usate la mascherina sempre nei luoghi chiusi e anche all'aperto quando è difficile tenere le distanze. E' molto importante tenere alta la guardia, come dimostrano i fatti delle ultime settimane e i numeri di oggi".