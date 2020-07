Tre pesci siluro trovati morti sulle spiagge di Fiumicino

Triplo e inedito spiaggiamento sulla costa di Fiumicino. Sulla spiaggia di Focene sud sono stati trovati morti, in punti distinti, all'altezza del chiosco Onda Blu e dello stabilimento Malibù, due pesci siluro (in un primo momento si ipotizzava che un esemplare fosse un pesce gatto), tra la curiosità dei bagnanti. Quasi contemporaneamente, nella zona del vecchio Faro di Fiumicino, è stato trovato invece, senza vita, un altro pesce siluro. Tutti gli esemplari sono lunghi almeno un metro e mezzo.

I rilievi

A memoria, non si ricorda lo spiaggiamento di tali tipi di pesci d'acqua dolce, e di tale dimensione, su tale tratto di costa, probabilmente trascinati dalla corrente del Tevere verso le due foci (LA MORIA – LE FOTO). Sul posto gli agenti della polizia locale di Fiumicino in coordinamento con i militari della Capitaneria di porto di Roma, che hanno delimitato le carcasse, mettendole in sicurezza. Il veterinario della Asl dovrà accertare le cause dei decessi mentre una ditta incaricata dal Comune provvederà alla rimozione delle carcasse.

L’emergenza dovuta al maltempo

Nei giorni scorsi, carcasse di pesci siluro, in putrefazione, erano state segnalate nella Darsena portuale di Fiumicino. Ieri, centinaia di carpe sono state viste, a pelo d'acqua, sempre nella Darsena portuale, probabilmente per "ossigenarsi" dopo le recenti piogge a monte della Capitale.