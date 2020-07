Maltempo, allagamenti a Roma: decine d’interventi della polizia locale

Le operazioni si sono concentrate in prevalenza nel quadrante est della Capitale. In via Casilina gli agenti hanno chiuso la strada per circa due ore

Sono decine gli interventi della polizia locale a Roma a causa del violento nubifragio. Si sono concentrati prevalentemente nel quadrante est della Capitale (IL MALTEMPO IN PIEMONTE E IN LOMBARDIA – IL METEO A ROMA). Casilino e Prenestino sono le zone in cui si è registrato il maggior numero di chiamate.

Gli interventi

Gli interventi per allagamenti sono stati eseguiti in via delle Abelie, zona Togliatti, via Di Torre Maura, altezza via del Fosso di Santa Maura e in via di Tor Bella Monaca, all'altezza di via Casilina, dove gli agenti della polizia locale VI Gruppo Torri hanno chiuso la strada per circa due ore.