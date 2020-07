Maltempo in Piemonte, danni e disagi in diverse zone della regione

Grandinate nel Novese e nel Cuneese, allagamenti nell'Alessandrino. In provincia di Asti i vigili del fuoco sono intervenuti per portare in salvo due persone bloccate nelle loro auto. Pioggia intensa anche a Torino

Danni e disagi ieri in diverse zone del Piemonte a causa dell’ondata di maltempo che dal pomeriggio ha investito la regione. Allagamenti e blackout, oltre alla caduta di rami e alberi, si sono verificati nell’Alessandrino, dove in poche ore sono caduti fino a 60 millimetri di pioggia, corrispondenti alla pluviometria media del mese di luglio, mentre una fitta grandinata si è abbattuta nel Novese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che in un paio di situazioni hanno recuperato delle persone rimaste bloccate nelle loro auto in sottopassaggi allagati. Pioggia intensa anche a Torino e in provincia, con un susseguirsi di rovesci e temporali. In mattinata, ancora allerta gialla. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO - MALTEMPO ANCHE NEL MILANESE - PREVISIONI IN PIEMONTE)

Due incidenti nel Cuneese

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il Cuneese, con piogge e grandinate che hanno comportato un calo delle temperature fino a 10 gradi. Per via della scarsa visibilità, intorno alle 17 si sono verificati anche due incidenti stradali a Cuneo e Cherasco, a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi abbattuti.

Salvate due persone bloccate in auto nell’Astigiano

Forti temporali hanno colpito dal tardo pomeriggio anche il sud-est del Piemonte. Nella zona tra Vigliano e Montegrosso (Asti) i vigili del fuoco hanno portato in salvo col gommone 2 persone rimaste bloccate dall'acqua all’interno dei rispettivi veicoli.