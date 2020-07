Maltempo, notte di interventi in provincia di Milano

In provincia di Milano sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona dal tardo pomeriggio di ieri.

Gli interventi

Oltre 60 le uscite per tetti pericolanti, cantine allagate, piante sradicate e qualche automobilista bloccato nei sottopassi. In un caso, ieri sera, una grossa pianta ha bloccato la circolazione in viale Fulvio Testi, causando molti disagi. In un altro un automobilista in transito è rimasto bloccato in un sottopassaggio allagato, e ha chiesto aiuto per trainare fuori la vettura (non è mai stato in pericolo). Da ieri i fiumi Seveso e Lambro e tutto il bacino idrico di Milano sono stati sotto osservazione, ma la rapida evoluzione positiva del meteo ha temporaneamente fatto cessare l'allarme. Oggi non sono previste precipitazioni particolari e le temperature sono in rialzo.