Nuova moria di pesci nel Tevere in centro a Roma: sopralluogo vigili

Nuova moria di pesci nel Tevere a Roma, nel tratto tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Umberto I, al centro della Capitale. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo, questa mattina, gli agenti del reparto a Tutela del Tevere della Polizia Locale, insieme ai tecnici di Arpa e Asl. Già nel pomeriggio di ieri gli agenti del I Gruppo Trevi e del Reparto Tevere hanno effettuato un primo monitoraggio. In base agli accertamenti disposti si cercherà di accertare le cause del fenomeno.