Fiumicino, con riapertura frontiere extra-Schengen 200 voli in più

Con la riapertura delle frontiere internazionali extra-Schengen, chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA ), all'aeroporto di Fiumicino da oggi aumentano i voli complessivi tra arrivi e partenze. Sono circa 200, per un volume complessivo stimato di circa 20 mila passeggeri. In totale, sempre oggi, una ventina i collegamenti in partenza extra-Schengen e altrettanti in arrivo. E da questa mattina, sempre allo scalo romano, è tornata operativa l'area di imbarco E, chiusa lo scorso 27 marzo.

Le misure di sicurezza

L'Italia ha scelto la linea della massima prudenza, mantenendo in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra-Schengen. La misura si applica anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall'Ue nella "lista verde", da e per i quali ci si può muovere liberamente da oggi.

La riapertura dell'area di imbarco E

La riapertura dell'area di imbarco E comporta una modifica dell'attuale configurazione dello scalo di Fiumicino. Da oggi, infatti, mentre tutte le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza vengono ancora effettuati al Terminal 3, non sono invece più utilizzati i moli B e D, finora riservati rispettivamente ai voli nazionali/Schengen e Extra Schengen. Tutti i voli sono operati dalla area di imbarco E, dove per l'occasione è stata installata una nuova area per il controllo dei passaporti e dalla quale sono possibili anche i transiti da e per destinazioni extra Schengen. Non cambia nulla per gli arrivi e per la riconsegna bagagli che continuano ad essere effettuate al Terminal 3.

"Infrastruttura all'avanguardia"

La decisione di riaprire l'area di imbardo E "conferma il forte impegno di Adr ad accompagnare la ripresa del traffico aereo, mettendo nuovamente a disposizione dei passeggeri un'infrastruttura all'avanguardia che, grazie ad un'elevata qualità dei servizi offerti ed al maggiore comfort, ha contribuito in modo decisivo al riconoscimento di Fiumicino quale miglior aeroporto in Europa negli ultimi tre anni", si sottolinea in una nota. Aumenta anche l'offerta dei voli delle compagnie dallo scalo romano: Alitalia, a luglio, collegherà l'hub di Roma Fiumicino con oltre 840 voli settimanali e 35 destinazioni domestiche ed internazionali. Ryanair, invece, ha in programma in giornata una decina di voli in partenza.