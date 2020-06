Roma, murales con star del rock dietro striscione Black Lives Matter

È la nuova opera dello street artist Harry Greb, visibile a Roma in via Stati Uniti d'America, nel quartiere Flaminio. Nel murales sono rappresentati Bob Marley, John Lennon, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, Joe Strummer e Marvin Gaye

Le star della musica mondiale del passato dietro a uno striscione con la scritta ' Black Lives Matter ' ( LO SPECIALE ). È la nuova opera dello street artist Harry Greb, visibile a Roma in via Stati Uniti d'America, nel quartiere Flaminio, accanto al murale dedicato a George Floyd .

Nell'opera sono rappresentati Bob Marley, John Lennon, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, Joe Strummer e Marvin Gaye, tutti dietro lo striscione 'Black Lives Matter'. "A un mese dal primo murale che chiedeva giustizia per George Floyd, Greb omaggia il movimento che si batte per la lotta contro il razzismo", si legge in una nota. "Penso - afferma l'artista - che sia un problema culturale che riguarda tutti, non solo gli Stati Uniti, e quali migliori interpreti se non alcune grandi star del passato, esempi di talento e creatività ma anche di battaglie per l'uguaglianza e la dignità sociale, un'integrazione tra artisti".