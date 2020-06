Mondo Mezzo, Carminati a ex legale: Sarei rimasto in carcere a marcire

Massimo Carminati si è presentato questa mattina in tribunale a Roma per prendere parte all’udienza del filone riguardante l'inchiesta Mondo di Mezzo, che lo vede imputato davanti alla seconda sezione per il reato di usura insieme ad altre 15 persone, tra cui Riccardo Brugia, Roberto Lacopo e Fabio Gaudenzi, coinvolti anche nel procedimento principale.

Durante una pausa, l’ex Nar ha avuto uno scontro verbale con il suo ex avvocato difensore, Giosuè Bruno Naso. "Se fosse stato per te sarei marcito in galera", ha detto Carminati, tornato libero la scorsa settimana per decorrenza termini dopo 5 anni e 7 mesi di carcere preventivo. Il penalista ha quindi ribattuto: "Devi ringraziare Pignatone e De Cataldo altrimenti saresti rimasto il semplice ladro che eri”.