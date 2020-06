Roma, sei cassonetti a fuoco in 20 minuti: denunciato un 57enne

Il rogo ha danneggiato un'auto in sosta nei paraggi. L'uomo era già stato arrestato anni fa per simili episodi. Sono in corso accertamenti per stabilire se sia coinvolto in altri incendi di cassonetti avvenuti di recente

Ieri pomeriggio, sei cassonetti dei rifiuti sono andati a fuoco nel giro di 20 minuti in zona Cinecittà, a Roma. A seguito dell'accaduto, i carabinieri della stazione Cinecittà hanno denunciato un romano di 57 anni, residente ad Anzio con precedenti specifici, già arrestato anni fa per episodi simili. Le fiamme hanno anche danneggiato un’auto parcheggiata nei paraggi.

Altri cassonetti in fiamme

Sono ora in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma per stabilire se l’uomo sia coinvolto in altri incendi di cassonetti avvenuti di recente. La scorsa settimana, in via Sestio Calvino, sempre in zona Cinecittà, l’incendio divampato da un secchione aveva causato danni a 5 vetture in sosta, con la polizia costretta a chiudere la strada per permettere le operazioni di spegnimento. Il giorno seguente, un episodio analogo si è verificato anche a Ostia.