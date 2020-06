Roma, cassonetto in fiamme: danneggiate cinque auto in sosta

E’ successo nel pomeriggio di ieri in via Sestio Calvino, in zona Cinecittà. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e polizia locale

Danneggiate cinque automobili a causa di un incendio divampato a partire da un cassonetto dei rifiuti a Roma. E’ successo nel pomeriggio di ieri in via Sestio Calvino, in zona Cinecittà. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. Gli agenti hanno effettuato i rilievi dei danni arrecati ai veicoli, in sosta vicino al cassonetto. La polizia locale ha chiuso la strada durante le operazioni di spegnimento.