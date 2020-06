Ostia, tre cassonetti in fiamme nella notte: due auto danneggiate

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Restano ancora da chiarire le cause del rogo: al momento, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile

Tre cassonetti sono andati a fuoco nella notte a Ostia, in via Namanziano. Le fiamme, che avrebbero avuto origine da un secchione per poi propagarsi agli altri due, hanno danneggiato due auto in sosta nei paraggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Restano ancora da chiarire le cause del rogo: al momento, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né un innesco.

Ieri, un episodio analogo è accaduto anche in via Sestio Calvino, in zona Cinecittà, a Roma, dove un incendio divampato da un cassonetto dei rifiuti ha danneggiato cinque auto parcheggiate.