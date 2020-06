Roma, Stati Generali: flashmob degli ecologisti a Villa Pamphili

Trenta cadaveri coperti da un lenzuolo bianco con un garofano sul corpo "a piangere l'umanità morta”. È il flashmob organizzato quest’oggi da attivisti e attiviste di Extinction Rebellion nel Campo da Polo di Villa Pamphili, in occasione degli Stati Generali dell'Economia voluti dal premire Giuseppe Conte. "Destinatario dell'azione - spiegano gli organizzatori della protesta - è il Governo italiano che convoca Stati Generali dell'economia a porte chiuse e non mostra il coraggio necessario al cambiamento dell'attuale assetto politico-economico-produttivo. Extinction Rebellion rivendica una trasformazione radicale della società e della politica, per una transizione giusta che metta al centro i diritti umani e la protezione degli ecosistemi che ci sostengono”.

La protesta di Aboubakar Soumahoro

Roma, Stati generali: Aboubakar Soumahoro si incatena a Villa Pamphili

Non è il primo gesto di protesta all’esterno di Villa Pamphili. Pochi giorni fa, Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale per i diritti dei braccianti, si è incatenato all’entrata di via Aurelia Antica per chiedere attenzione sull’emergenza lavoro, una riforma della filiera agricola e il cambio delle politiche migratorie.