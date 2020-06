Roma, Carlo Verdone ricorda Alberto Sordi in Campidoglio. VIDEO

"È una maschera unica degna della commedia dell'arte - ha spiegato Verdone nel giorno del centenario della nascita dell'attore romano -, per me più importante di Rugantino"

"Alberto Sordi è il più grande, non sono ammessi altri paragoni". Con queste parole Carlo Verdone in Campidoglio ha raccontato l'attore romano che oggi avrebbe compiuto 100 anni (FOTO). "È una maschera unica degna della commedia dell'arte - ha spiegato Verdone -, per me più importante di Rugantino. Fece una grande rivoluzione rispetto alle regole dell'Accademia, scardinandone i tempi, le pause, sempre disinvolto, sempre graffiante. Con i suoi film ci ha voluto bene. Per me la sua immagine al cinema è legata ai film della fine degli anni '50 e dei '60, quando seppe interpretare l'Italia che funzionava, gli italiani che avevano un orizzonte splendente. Ma oltre quegli anni ha attraversato tutta la nostra vita con i suoi film, un grande gigantesco attore e uomo".