Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:23 - Regione Lazio: “Dal 29 riaprono gli stabilimenti balneari”

Dal 29 maggio sono consentite nel Lazio le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e "altre attività a finalità turistico ricreativa che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale". Già dal 25 invece si potranno riaprire palestre e piscine. Sono alcune delle misure contenute in una ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza è consentita anche "l'attività delle strutture ricettive extralberghiere" come per esempio ostelli e bed and breakfast.