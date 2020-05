Coronavirus, nel Lazio 300mila test sierologici da lunedì. VIDEO

“Vogliamo aumentare il livello di sicurezza per i cittadini anche in questa fase di convivenza con il virus”, ha dichiarato il governatore presentando l’indagine di sieroprevalenza che riguarderà le Forze dell’ordine, gli operatori sanitari e le altre categorie più a rischio

Prenderà il via lunedì l’indagine di sieroprevalenza nel Lazio, la più grande realizzata in Italia, che prevede 300mila test sierologici per Forze dell'ordine, operatori sanitari e le altre categorie più esposte al coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE NEL LAZIO). “Inizia una nuova stagione anche per quanto riguarda la parte sanitaria e di prevenzione”, ha dichiarato il governatore della Regione, Nicola Zingaretti, durante la presentazione di questa mattina.