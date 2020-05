Coronavirus Lazio, da lunedì al via 300mila test sierologici

L’esame sarà effettuato su operatori sanitari, forze dell’ordine, sul personale e sugli ospiti delle Rsa. Si tratta della “più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e servirà per valutare la circolazione del virus sul territorio

A partire da lunedì, nel Lazio verranno eseguiti 300mila test sierologici su operatori sanitari, forze dell'ordine, personale e ospiti delle Rsa. Come ha riferito l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, si tratta della "più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia, fatta - ha sottolineato - attraverso il prelievo venoso e non attraverso l'utilizzo di card, che hanno dimostrato una non piena affidabilità".