Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:05 - Società Pivetti, Roma indaga per frode forniture

Sulla vicenda che coinvolge la società Only Logistics Italia, amministrata dall'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, la procura di Roma indaga per tentativo di frode nelle pubbliche forniture. Nei giorni scorsi i pm di Piazzale Clodio hanno acquisito presso la Protezione Civile una serie di documenti tra cui anche dei contratti sottoscritti con la società. Suo caso delle mascherine chirurgiche importate dalla Cina, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, sono state aperte indagini anche a Siracusa e Savona.

8:03 - Morto uno dei preti contagiati Ateneo Salesiano

È morto uno degli oltre 60 preti della comunità dell'Università Pontificia Salesiana di Roma rimasti contagiati dal Covid-19. "Si è spento questa mattina, all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, don Grzegorz Jaskot, dal 2008 vice economo della Visitatoria Ups", scrive l'Ateneo sul proprio sito esprimendo "il cordoglio della comunità accademica". Don Jaskot, nato a Paslek (Polonia), che avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 1 giugno, "era stato ricoverato presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma il 21 aprile e nei giorni successivi trasferito nel reparto di terapia intensiva Covid". L'intera comunità accademica "si stringe intorno al dolore della famiglia e lo ricorda nella preghiera". In rispetto della normativa vigente, la salma di don Grzegorz Jaskot verrà trasferita dall'Ospedale Sant'Andrea direttamente al cimitero di Genzano per la tumulazione. Il focolaio di Covid-19 sviluppatosi fin dalla Pasqua all'Ups, secondo i dati forniti dall'Asl 1 di Roma dopo la somministrazione del tampone a tutti i 280 religiosi ospiti, ha visto 56 persone contrarre il virus oltre ai 6 casi iniziali per i quali si era reso necessario il ricovero.