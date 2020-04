"In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono questa mattina 252", recita il bollettino giornaliero dello Spallanzani. Intanto, la Regione Lazio dice che si può "considerare considerare chiuso il cluster di Nerola. Alla luce degli approfondimenti, e ringrazio lo Spallanzani che li ha condotti, le misure restrittive andranno a scadenza il 14 aprile". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

13:11 - Regione Lazio: "Dal 14 aprile stop restrizioni Nerola"

"Possiamo considerare chiuso il cluster di Nerola. Alla luce degli approfondimenti, e ringrazio lo Spallanzani che li ha condotti, le misure restrittive andranno a scadenza il 14 aprile". Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in videoconferenza stampa. "Dai dati rilevati dall'approfondimento diagnostico - ha affermato leggendo una relazione - è emersa la negatività al test sierologico di tutti i testati. Il tampone ha confermato tutte le negatività tranne una. L'assenza di nuovi casi confermati suggerisce una scarsa diffusione dell'infezione". Quella di Nerola, ha concluso D'Amato, "è stata un'esperienza importante che ci aiuterà nei test di sieroprevalenza".

13:03 - Nicola Zingaretti: "In librerie Lazio con guanti e maschera"

"Se si dovesse andare all'apertura delle librerie, almeno nel Lazio l'ingresso dovrà prevedere l'obbligo della mascherina e dei guanti, come strumento di prevenzione del contagio e anche il contingentamento degli ingressi. Il distanziamento sociale non finisce qui". Così il presidente della Regione Lazio,Nicola Zingaretti, in videoconferenza stampa.

12:35 - Controlli della guardia costiera sulle strade a Fiumicino

Fino a Pasquetta anche la guardia costiera concorre ai controlli sul litorale e sulle strade di Fiumicino, per evitare presenze non giustificate in violazione delle disposizioni sull'emergenza Coronavirus. Questa mattina, hanno interessato la zona del faro di Fiumicino, le aree di ingresso ad Isola Sacra e Focene, ma le verifiche contemplano anche i territori di Fregene e Maccarese.



11:57 - Esterino Montino: "Fiumicino sta mostrando lato migliore"

Sono diversi i gesti di solidarietà avvenuti a Fiumicino. "Una riguarda una grande azienda del territorio. Grande per estensione e fatturato, con una storia molto lunga e radicata nel territorio. È la Maccarese Spa che non ha certo bisogno di presentazioni, come si dice in questi casi. Ieri l'amministratore delegato, Claudio Destro, ha fatto pervenire al centro di raccolta alimentare che abbiamo allestito alla Casa della Partecipazione, un bancale con 600 litri di latte. Un dono per i cittadini e le cittadine di Fiumicino che in questo momento subiscono più di altri gli effetti economici della crisi dovuta al Coronavirus. L'altra riguarda il sig. Raja Singh. Quando nel 2010 è arrivato a Fiumicino dall'India con la sua famiglia, Singh ha iniziato a lavorare come contadino nelle aziende agricole della città. Poi, piano piano, è riuscito a mettere da parte qualcosa e da un anno ha un'azienda tutta sua. Anche lui, ieri, ha sentito di dare il suo contributo e ha donato cipolle rosse, finocchi, cicoria e 100 cassette per confezionare i pacchi. Un gesto di solidarietà che racconta anche un senso di appartenenza ad una comunità di cui fa parte a pieno titolo, che lo ha accolto e integrato e che adesso ha bisogno dell'aiuto di tutte e tutti", ha detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

11:55 - Sanificazioni strade e locali a Roma

Nell'ultima settimana i vigili del fuoco hanno fatto numerosi interventi di sanificazione di locali pubblici o aree esterne, igienizzazione di strade pubbliche, trasporto di medicinali e altro materiale urgente in alcuni Comuni del territorio per i quali i sindaci hanno fatto richiesta. Lo riferiscono i pompieri.



11:41 - Sant'Egidio, pranzo di Pasqua con poveri e clochard

Resterà aperta anche a Pasqua e Pasquetta la mensa gestita dalla comunità di Sant'Egidio, in via Dandolo a Roma. A pranzo, da mezzogiorno, centinaia di senza dimora e poveri, tutti con le dovute precauzioni come uso di disinfettanti, ingressi scaglionati per mantenere le distanze di sicurezza, tavole con posti distanziati. Questa è una delle iniziative di solidarietà che Sant'Egidio ha messo in campo in questi giorni di festa.

11:37 - Nicola Zingaretti: "Arrivate 800mila mascherine Ecotech"

"Ieri pomeriggio sono arrivate le prime 800mila mascherine da parte della società Ecotech srl. Nei prossimi giorni arriveranno le altre, 6 milioni". Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Come abbiamo sempre detto non esisteva alcuna truffa. Da giorni cerchiamo di spiegarlo, si è trattato semplicemente di un ritardo nella consegna".

11:30 - Lo Spallanzani: "Tutti negativi test a Nerola"

"I pazienti Covid-19 positivi sono oggi 165. Di questi 23 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono questa mattina 252". Questo è quanto riporta il bollettino medico di oggi dell'Istituto Spallanzani di Roma. Poi: "Per quanto attiene al focus diagnostico-epidemiologico attivato per la comunità di Nerola, dai dati relativi all'approfondimento diagnostico effettuato, si evidenzia la negatività al test rapido di tutti i soggetti testati. Il test molecolare ha confermato tutte le negatività, eccetto un caso risultato positivo". Infine: "La valutazione preliminare dei test aggiuntivi potrebbe suggerire una bassa circolazione dell'infezione nelle settimane precedenti. Inoltre, l'assenza di nuovi casi confermati nell'ultimo periodo potrebbe suggerire una scarsa diffusione dell'infezione a partenza dal focolaio della casa di riposo".

Data ultima modifica 11 aprile 2020 ore 13:16