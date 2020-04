"Rispettiamo tutti le regole altrimenti il contagio aumenterà". È l'appello del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che, risultato positivo al coronavirus all'inizio del mese scorso, il 30 marzo ha annunciato di esserne guarito. Il segretario del Pd in video conferenza stampa sottolinea come l'Italia sia "ancora dentro la crisi sanitaria" relativa al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA). Il governatore spiega che "nei prossimi giorni seguiremo le indicazioni della cabina di regia nazionale", ma poi si appella direttamente al "cuore e alla testa di tutti i cittadini e le cittadine" perché il contenimento "non è figlio del caso, ma è figlio dei provvedimenti adottati e di un atteggiamento responsabile di rispetto delle regole".

"Periodo di crisi non è finito"

"Se non si rispettano le regole il contagio inevitabilmente aumenterà - afferma Zingaretti - e il periodo di restringimento verrà inevitabilmente prolungato. Grazie alle forze dell'ordine e ai prefetti che stanno controllando, ma io faccio un appello ai cittadini e alle cittadine: non confondete le belle giornate con la fine del periodo di crisi. Siamo ancora totalmente dentro una fase di transizione".

"Battaglia in Europa per avere di più"

"Come ha detto ieri Conte - ha precisato il presidente -, le istituzioni Ue sono state presenti e sono presenti, ci sono state già cose importanti, come il superamento del Patto di Stabilità, l'acquisto dei titoli dei Paesi che ne avevano bisogno, l'assicurazione europea contro la disoccupazione. La riunione di ieri ci consegna provvedimenti da discutere anch'essi importanti: non c'è condizionalità e nessun cedimento di sovranità per avere risorse. Dobbiamo continuare la battaglia per avere di più".

"Nelle librerie del Lazio con guanti e mascherine"

"Se si dovesse andare all'apertura delle librerie - ha dichiarato il governatore -, almeno nel Lazio l'ingresso dovrà prevedere l'obbligo della mascherina e dei guanti, come strumento di prevenzione del contagio e anche il contingentamento degli ingressi. Il distanziamento sociale non finisce qui".