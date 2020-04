Una lunga coda di auto si è formata su via Pontina, in direzione fuori Roma, dove le vetture sono state incanalate su una corsia per effettuare i controlli e verificare eventuali violazioni alle misure di contenimento per la diffusione del Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:04 - Posti di blocco "anti-gite", lunghe code a Roma

