Roma, in 8 fermate metro riciclare la plastica regala biglietti Atac

Riciclare la plastica e, nel contempo, ricevere crediti per l’acquisto di biglietti bus e metro: è possibile in otto stazioni della metropolitana di Roma, dove entro il 10 marzo verranno installate le macchinette del progetto “+ricicli +viaggi”. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi insieme all'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese e al presidente di Atac Paolo Simioni.

Il progetto

Tre compattatori erano già stati installati nel luglio scorso, portando in sette mesi al riciclo di 2 milioni e 800 mila bottiglie di plastica. Le nuove macchine saranno più capienti: potranno contenere 1800 pezzi invece dei 400 precedenti. Alle stazioni Cipro Metro A, Piramide Metro B e San Giovanni Metro C dove è attivo il progetto si aggiungono da oggi Malatesta Metro C e Anagnina Metro A, entro fine febbraio le stazioni Metro B di Laurentina e Basilica San Paolo ed entro il 10 marzo Termini.

La sindaca Virginia Raggi testa il sistema

Raggi ha sottolineato il "grande gradimento dell'iniziativa. Roma sta facendo scuola in Italia grazie ad un'iniziativa che combina innovazione e semplicità". Simioni si è detto "orgoglioso" del progetto. La sindaca ha testato di persona la nuova macchinetta a Malatesta inserendo qualche bottiglia, una delle quali non è entrata per via di un po’ di acqua al suo interno. "Il messaggio importante - ha affermato Raggi sorridendo - è che se c'è dell'acqua dentro, la macchinetta non prende la bottiglia".