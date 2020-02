Coronavirus, Spallanzani: “Niccolò non ha più la febbre, sta bene”

Niccolò non ha più la febbre e sta bene. È quanto si apprende dal bollettino medico dell’Istituto Spallanzani, dove è ricoverato in isolamento il 17enne di Grado bloccato per due volte, a causa dell’influenza, a Wuhan, la città cinese focolaio del coronavirus (LA DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO - CIFRE E GRAFICI). Nella nota si legge: “Niccolò continua a essere in buone condizioni di salute, il ragazzo continua a essere sereno e di ottimo umore. Attualmente non ha la febbre”.

Le condizioni dei due cinesi

Nel bollettino si fa anche riferimento alla condizione di salute della coppia cinese ricoverata presso l’Istituto: “I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati d’infezione da nuovo coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva del nostro Istituto. Le loro condizioni cliniche sono in miglioramento. La prognosi resta invariata”.

La situazione del ricercatore italiano

Le condizioni di salute del ricercatore italiano proveniente dalla Cecchignola e risultato positivo al coronavirus “sono ottime”. Stando al bollettino dello Spallanzani, il soggetto “continua a essere ricoverato in osservazione”.

Dimessi 59 pazienti negativi al test

Nel bollettino si sottolineano anche le condizioni degli altri degenti: "Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 59, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Dieci i pazienti sono tutt'ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 6 sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato. Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici".