Niccolò, il 17enne italiano di Grado (Gorizia) proveniente da Wuhan, epicentro cinese dell’epidemia di coronavirus, è tornato in Italia, sta bene ed è sereno. “Presenta febbricola e non manifesta altra sintomatologia”, hanno riferito i medici dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove il giovane è ricoverato in isolamento da questa mattina, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Pratica di Mare. Sul 17enne è stato subito effettuato un tampone nasofaringeo per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni, i cui esiti arriveranno in serata. Il suo rientro dalla Cina era stato rimandato due volte perché il ragazzo, pur essendo risultato negativo al coronavirus, aveva la febbre. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA DEI CONTAGI)

Il bollettino medico

Nel bollettino medico diramato dallo Spallanzani, Niccolò viene descritto come “assolutamente sereno e di ottimo umore” e le sue condizioni di salute sono considerate “buone”. “Niccolò sta bene, ha chiesto del prosciutto e ha parlato al telefono con la madre, che si trova a Grado. È molto tranquillo”, ha aggiunto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, presente in occasione della lettura del primo bollettino medico sul 17enne. Sempre D’Amato ha precisato che il ragazzo è in possesso del suo cellulare, con cui può parlare con i genitori.