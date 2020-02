Sono 1.765 i morti in Cina delle vittime legate al coronavirus, dopo i 100 decessi registrati ieri in Hubei ( FEBBRE NON È IL PRIMO SINTOMO NUMERI E DATI ). I nuovi casi sono 1.993. E' arrivata intanto oggi a Pechino la missione congiunta di esperti internazionali guidata dall'Oms. Stamani vertice per decidere come far rientrare gli italiani bloccati sulla nave da crociera in quarantena da 12 giorni in Giappone. E sempre in Giappone il governo ha deciso che le celebrazioni per il 60esimo compleanno del nuovo imperatore giapponese Naruhito, previste nel corso del fine settimana, saranno cancellate a causa della diffusione del coronavirus.