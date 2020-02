Il governo giapponese ha inviato 2000 iPhone sulla Diamond Princess, la nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama da inizio febbraio (FOTO). A bordo ci sono quasi 300 casi di Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - FEBBRE NON È IL PRIMO SINTOMO - MAPPA ANIMATA DELLA DIFFUSIONE - LO SPECIALE - A WUHAN MEDICI EROI SENZA TUTE E MASCHERINE).. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’operatore Softbank, per consentire ai passeggeri e all’equipaggio - tramite una app preinstallata - di richiedere informazioni sulle cure e parlare con i medici. A darne notizia è il sito 9to5Mac che cita media locali.

Perché sono stati distribuiti gli iPhone

Gli smartphone, uno per ogni cabina, sono stati consegnati perché non tutte le persone a bordo sono in grado di scaricare la app del ministero della Salute sui propri device.

A bordo anche 35 italiani

Sulla nave ci sono anche 35 italiani che, tuttavia, non presentano al momento alcun sintomo. L'ambasciata americana a Tokyo ha annunciato per domani sera, ora locale, l'evacuazione dalla Diamond Princess con a bordo anche 428 americani con le loro famiglie. Una volta rientrati in patria, dovranno sottoporsi a una nuova quarantena di 14 giorni.