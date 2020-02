Coronavirus, due bambini in quarantena portati allo Spallanzani

Tra i 56 italiani rimpatriati da Whuan, due bambini di quattro e otto anni, con solo alcune linee di febbre, accompagnati dal padre, sono stati trasferiti a titolo puramente precauzionale, all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Per il primo dei due, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE). In corso l'esame sul secondo. Lo rende noto il ministero della Salute.

Il bollettino medico dell'ospedale

"Sono in corso di effettuazione i test i cui esiti verranno dati non appena disponibili. I bambini, che al ricovero presentavano un modesto rialzo termico, sono in buone condizioni generali. Sono assistiti, oltre che dalla nostra equipe, da personale specializzato dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ringraziamo", il bollettino medico dello Spallanzani.

