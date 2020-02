Sono "stazionarie" le condizioni generali della coppia di coniugi cinesi risultata positiva al coronavirus (IL LIVEBLOG). Lo riporta il bollettino quotidiano dell’istituto Spallanzani diffuso oggi, nel quale si legge che "entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale". (LO SPECIALE - I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - PRONTO L'OSPEDALE COSTRUITO IN 10 GIORNI - LE FOTO DEL VIRUS - LA MAPPA DEL CONTAGIO)

Improbabile contagio del paziente ricoverato ieri sera

Ieri sera, prosegue il bollettino, è arrivato in ospedale un paziente straniero "in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione". Stando a quanto si apprende, si tratta di un anziano di nazionalità irlandese che, da quanto è stato ricostruito, non dovrebbe avere le caratteristiche di "possibile caso" di coronavirus, in quanto non risulterebbero collegamenti con la Cina o con potenziali malati.

Venti persone a contatto con la coppia contagiata sotto osservazione

L’istituto Spallanzani ha poi precisato che al momento sono 20 i pazienti che hanno avuto contatti con la coppia contagiata ancora sotto osservazione . "Le loro condizioni di salute - si legge - sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto delle procedure". Sotto osservazione anche altre 19 persone.