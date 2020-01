Coronavirus, mascherine protettive sold out nelle farmacie di Roma

A causa della paura per il coronavirus le mascherine protettive risultano sold out in molte farmacie di Roma. Diversi esercizi commerciali hanno esposto cartelli con la scritta 'mascherine esaurite' in seguito alla forte richiesta delle ultime ore. Federfarma, però, ha già annunciato che presto le mascherine saranno di nuovo disponibili e che non si registra una carenza di scorte nei magazzini dei rifornitori (DAL PRIMO CASO AI CONTAGI: LE TAPPE - VIRUS CINA: INCUBAZIONE, SINTOMI E COME SI TRASMETTE - I MEDICI EROI - RINVIATO IL CAPODANNO CINESE A ROMA).

Cesaroni, Federfarma: "È scattata una sorta di psicosi"

A richiedere le mascherine, ha spiegato la responsabile Comunicazione di Federfarma Roma, Laura Cesaroni, "sono soprattutto persone in partenza e dirette in aeroporto, oltre ai turisti. È scattata una sorta di psicosi, come già accadde ai tempi della Sars, quando andarono esauriti in breve tempo gli igienizzanti per le mani". Ad ogni modo, ha sottolineato Cesaroni, "le mascherine dovrebbero tornare disponibili a breve, già nelle prossime ore. Ogni farmacia, infatti, si rifornisce almeno da tre o quattro depositi diversi che effettuano le consegne due volte al giorno. Ed è impossibile che i magazzini abbiano già esaurito le scorte".

"Quindi - ha concluso Cesaroni - credo che la carenza possa magari essersi verificata in alcune farmacie maggiormente prese d'assalto anche, magari, per la loro ubicazione più centrale o vicina agli aeroporti, ma le mascherine ci sono e ritorneranno a breve disponibili nelle farmacie". Inizialmente le richieste - spiegano nelle farmacie - hanno riguardato i modelli più sofisticati, in particolare quelle con un piccolo filtro, ma per la carenza di disponibilità la scelta è caduta anche sulle altre più semplici.