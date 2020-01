Coronavirus, rinviata festa per il Capodanno cinese a Roma

A causa del coronavirus, che ha provocato la morte di 56 persone in Cina dove secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità ci sarebbero circa duemila persone infette, a Roma è stato rinviato il capodanno cinese previsto per il 2 febbraio a San Giovanni (DAL PRIMO CASO AI CONTAGI: LE TAPPE - VIRUS CINA: INCUBAZIONE, SINTOMI E COME SI TRASMETTE - I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO CINESE A MILANO).

La portavoce della comunità cinese: "Non è il caso di festeggiare"

"Abbiamo deciso di rinviare la festa per il Capodanno cinese in programma il 2 febbraio di San Giovanni a Roma", ha spiegato all'ANSA la portavoce della comunità cinese a Roma, Lucia King. "Abbiamo concordato in modo congiunto con tutta la comunità che la festa deve essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare - ha sottolineato-. Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore. Comunicheremo in seguito una nuova data. Stiamo annullando anche molti banchetti e cene organizzate dalle nostre associazioni per i festeggiamenti di Capodanno perchè preferiamo fare donazioni agli ospedali in Cina che hanno necessità di materiali per curare il virus".

Rafforzati i controlli a Fiumicino e Malpensa

Intanto sono stati rafforzati i controlli ed è stato aumentato il personale medico negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. Lo ha deciso la task-force, istituita dal ministero della Salute per affrontare la situazione relativa al coronavirus 2019 nCoV, che si è riunita oggi alla presenza del ministro Roberto Speranza e delle altre autorità coinvolte. A renderlo noto è lo stesso ministero. "Sono state rafforzate le dotazioni di personale medico e infermieristico e intensificati i controlli negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove tutto procede regolarmente - si legge in una nota -. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati". Della task force fanno parte rappresentanti di Istituto Superiore di Sanità (Iss), Istituto Spallanzani, organizzazioni di medici e infermieri, Nas, sanità militare, oltre ai direttori generali del ministero della Salute.