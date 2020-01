Roghi a Roma, a fuoco cassonetti e auto a Casal Bruciato e San Basilio

Due incendi sono scoppiati nella notte a Roma. Un rogo è divampato poco dopo l'una in via Comasta a San Basilio, distruggendo sei auto che si trovavano all'interno di un parcheggio all'aperto di una carrozzeria con accesso libero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato San Basilio. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, ma non si esclude il rogo doloso.

Cassonetti in fiamme

Poco dopo il rogo di via Comasta, un altro incendio è divampato in via dei Trispolti, in zona Casal Bruciato. Dopo i numerosi casi dei mesi scorsi, un altro cassonetto dei rifiuti è andato a fuoco danneggiando un'auto parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.