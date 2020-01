Ancora cassonetti in fiamme a Roma, danneggiate 2 auto a Porta Portese

Un altro episodio di cassonetti in fiamme a Roma. Nella notte in via Lo Surdo, in zona Porta Portese, è andato a fuoco un cassonetto che ha causato danni a due auto parcheggiate lì vicino. Non si sono registrati feriti, ma restano da chiarire le cause dell'incendio. Al momento, secondo quanto si apprende, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Roma Travestere.