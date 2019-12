Un'auto guidata da una donna di 82 anni ieri mattina ha tamponato una volante della polizia in Corso Francia, facendola finire contro il guard rail centrale. L'episodio è avvenuto vicino al luogo dell'incidente dove sono morte le due sedicenni Gaia e Camilla. Secondo quanto ricostruito, l'anziana si sarebbe distratta guardando i fiori lasciati per le due ragazze (MAZZI DI FIORI IN STRADA - I FUNERALI) in questi giorni sul punto dello schianto. Il tamponamento non ha causato feriti.