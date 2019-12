Capodanno Roma 2020: Skin e Carmen Consoli al Circo Massimo

È partito il countdown per “La Festa di Roma”, l’evento nella Capitale per il Capodanno del 2020 (GLI EVENTI - I CONCERTI). La kermesse del 31 dicembre, con il live di Carmen Consoli, Skin e tante altre performance artistiche, che saranno trasmesse in diretta su 12 schermi, partirà alle 21 al Circo Massimo. L’ingresso sarà gratuito e consentito fino al limite massimo di persone previsto dalle normative di sicurezza.

Come raggiungere il Circo Massimo

Per raggiungere il luogo dell’evento di Capodanno, il Campidoglio consiglia l'uso della metropolitana (fermata Circo Massimo). Il pubblico potrà accedere all'area da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. Per le persone con disabilità (provviste della dovuta documentazione) è prevista un'apposita area al Belvedere Romolo e Remo su via del Circo Massimo, fino a esaurimento dei posti disponibili. In questa zona si potrà accedere da via delle Terme Deciane. Gli accompagnatori potranno parcheggiare l'auto presso il piazzale Ugo La Malfa (anche in questo caso, ovviamente, fino a esaurimento posti).

Lo street food durante l’evento

La Jazz Village Roma gestirà le aree “food & beverage”, in collaborazione con Mela Eventi e il suo format "TTS FOOD" (Typical Truck Street Food). Venti “Street Chef” proporranno inoltre al pubblico, nei vari punti ristoro nell’area del Circo Massimo, street food italiano dalle ore 20 del 31 dicembre e per l'intera giornata del primo gennaio 2020.

Gli orari dei trasporti pubblici nella notte di Capodanno

Fino alle 2.30 del mattino del primo gennaio (ora delle ultime partenze dal capolinea), le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana della linea Roma-Viterbo. Dalle ore 2.30 alle ore 8, come prevede il piano per la mobilità elaborato per l’evento, entreranno in servizio le linee bus notturne che seguiranno i percorsi di metro e ferrovie.

La rete di superficie diurna di Atac e Roma Tpl terminerà le proprie corse alle ore 21 del 31 dicembre, a eccezione delle linee bus e tram H, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 913 e MA13, che prolungheranno il servizio sino alle ore 2.30. Il primo gennaio, invece, il servizio sull'intera rete partirà alle ore 8, con l'orario in vigore nei giorni festivi.