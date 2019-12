Omicidio Luca Sacchi, il Riesame si riserva sull'istanza di Anastasiya

Nell'ambito della vicenda di Luca Sacchi, il tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere in merito alle istanze di attenuazione delle misure cautelari presentate dalle difese di Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso il 23 ottobre scorso, e di Giovanni Princi, amico della vittima. I due sono accusati del tentativo di acquisto di 15 chili di droga. "C'è una parte della ricostruzione che è erronea. Mi riferisco alla dinamica dei fatti. Aspettiamo con fiducia la decisione del tribunale della Libertà", sono le parole dell'avvocato difensore di Anastasiya, attualmente sottoposta all'obbligo di firma.

Le dichiarazioni della difesa di Princi

"Gli indizi non sono chiari, precisi e concordanti. La misura non é adeguata alla situazione. Il mio assistito è incensurato, non ha precedenti. Questo processo é ancora tutto da fare, non c'è ancora nulla di consolidato sotto l'aspetto probatorio". Lo afferma l'avvocato difensore di Giovanni Princi. "Il mio assistito è provato - ha continuato - è un ragazzo giovane che è in carcere. Non sta bene. In più è molto dispiaciuto per la morte di un amico. Questa è una vicenda che lo ha fortemente segnato sotto il profilo umano".