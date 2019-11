Omicidio Luca Sacchi: disposte 5 misure cautelari, anche per la fidanzata Anastasiya. FOTO

Tra gli arrestati anche Marcello De Propris, 22enne di San Basilio accusato di concorso in omicidio e detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Per l'accusa De Propris ha fornito la pistola utilizzata da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, in carcere in quanto autori dell'omicidio, per uccidere il personal trainer. L'arma non è stata ancora trovata