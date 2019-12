Incidente a Roma, un’auto si ribalta: guidatore portato in ospedale

Un’auto si è ribaltata alle 6 di questa mattina in via dei Cerchi, in centro a Roma. Il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non risulterebbe ferito. La polizia locale del Gruppo I Trevi è giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e se questo possa essere collegato all’ondata di maltempo. Allerta maltempo a Roma e a Napoli: oggi chiusi parchi e scuole