Incendio alla Pecora Elettrica a Roma, i proprietari: “Non riapriremo”

La libreria antifascista La Pecora Elettrica, nel quartiere Centocelle a Roma, data alle fiamme per due volte non riaprirà. Lo annunciano gli stessi proprietari in un post su Facebook. Anche i gestori del Baraka Bistrot, altro locale andato distrutto per un incendio doloso a Centocelle, hanno deciso di non riaprire.

Le parole dei proprietari

"Nonostante il dolore e la rabbia per quello che La Pecora Elettrica ha subito, ci sentiamo parte di una comunità che travalica i confini del nostro quartiere e della nostra città. Una comunità forte e consapevole capace di stringersi in difesa degli spazi di condivisione e di promozione culturale - si legge - Tuttavia, è con grande dispiacere che vi dobbiamo rendere partecipi della nostra decisione di non riaprire. Non viviamo questa scelta come una sconfitta: il lavoro svolto, di cui siamo molto orgogliosi, in due anni e mezzo di apertura, ha messo in moto energie nuove e nuove progettualità che non andranno disperse".

Il futuro della Pecora Elettrica

"La Pecora Elettrica ormai è un'entità più grande dei due proprietari della caffetteria libreria e per questo non sappiamo ancora dirvi quali nuove strade prenderà - continua il post - Prima di intraprendere nuovi percorsi dobbiamo chiudere questa fase di transizione più velocemente possibile. Per farlo abbiamo bisogno di soldi. Per questo stiamo lavorando con le istituzioni locali per capire come sostenere le spese necessarie ad una chiusura non prevista (rientro dei debiti con la banca, tfr, inps, consulenze, burocrazia, ecc.). Come normale in questi casi, i tempi per sbloccare fondi istituzionali sono lunghi, sempre ammesso che ci si riesca, e per questo abbiamo deciso di fare affidamento, dopo una lunga e non facile riflessione,almeno in parte sui soldi che in tantissimi hanno donato grazie alla campagna online lanciata da una nostra sostenitrice. Visto che le donazioni non andranno a finanziare la riapertura de La Pecora Elettrica ma serviranno invece a sostenere noi proprietari in questa fase delicata, i sostenitori avranno la possibilità di annullare l'offerta".

Le parole del questore

Sulla decisione dei proprietari della Pecora Elettrica è intervenuto il questore di Roma, Carmine Esposito: "Non possiamo forzare la loro volontà ma qualora prendessero una decisione diversa, che noi auspichiamo, gli saremo accanto concretamente. Vogliamo rispondere concretamente a tutto questo", ha dichiarato Esposito, che poi ha aggiunto: "Lo Stato non si arrende mai, di fronte a nulla - ha sottolineato il questore a margine dell'inaugurazione della seconda sezione del Reparto Volanti in via Alvari -. Qualche volta si può perdere qualche piccola battaglia, ma la strada della legalità è l'unica per vincere le guerre. Dobbiamo farci vedere vicino alla gente. Noi le persone non le abbandoneremo mai. Faremo di tutto cercheremo di aiutare le situazioni difficili a decollare", ha concluso.