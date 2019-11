Roma, altro rogo in un locale vicino alla libreria La Pecora Elettrica

Altro incendio, a Roma, in un locale a Centocelle dove alcuni giorni fa un rogo aveva distrutto la libreria antifascista "La Pecora Elettrica", già data alle fiamme mesi fa. Ad andare a fuoco il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini: gli arredi interni sono stati distrutti dalle fiamme. Dai primi accertamenti, l'atto potrebbe essere doloso: la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile. Inoltre, l'incendio di questa notte, divampato attorno alle 4:30 e domato dai vigili del fuoco, non ha creato danni strutturali alla palazzina (non ci sono stati feriti né intossicati), che è comunque stata evacuata a scopo precauzionale.

L'incendio al Baraka Bistrot (Facebook)

La solidarietà a La Pecora Elettrica

L'ultimo post social - su Facebook - del Bistrot, prima delle foto messe questa notte per mostrare il locale incendiato, era stato di solidarietà a La Pecora Elettrica. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Con questo sono quattro i locali andati a fuoco nel quartiere di Centocelle in pochi mesi.

Data ultima modifica 09 novembre 2019 ore 09:37