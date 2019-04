Roma, incendio alla 'Pecora Elettrica': partita la raccolta fondi

È partita la raccolta fondi per ricostruire 'La Pecora Elettrica', il caffè-libreria nel quartiere romano di Centocelle incendiato da ignoti giovedì 25 aprile. In poche ore sono già stati raccolti oltre 6mila euro, e sono stati coinvolti centinaia di donatori da tutta Italia. Sul profilo Facebook della libreria si legge: "La Pecora Elettrica ha subito ingenti danni e al nostro arrivo la soglia in marmo era distrutta, le serrande divelte e all'interno del locale una squadra di Vigili del Fuoco stava estinguendo le fiamme che hanno devastato gli spazi e bruciato i nostri preziosi libri".

Ancora in corso le indagini

Sul movente al momento non ci sono certezze: "Il registratore di cassa è stato trovato aperto ma non è stato sottratto denaro né altro ad eccezione del pc". Al momento sono in corso le indagini, che ancora non hanno stabilito con certezza l'origine dell'incendio. I proprietari hanno già iniziato a ripulire gli spazi, e hanno lanciato la campagna di raccolta fondi su '‘Produzioni dal Basso', perché vogliono riaprire "il prima possibile più forti e più belli di prima".