Individuare le coperture finanziare per il proseguimento della linea C della metropolitana di Roma fino a Piazza Venezia. È questo l'obiettivo che si sono prefissate la sindaca della città Virginia Raggi e il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli (CHI È), il quale ha formalizzato la disponibilità per intervenire sul prolungamento delle gallerie, già oggetto di un progetto presentato da Roma Capitale. La volontà del Campidoglio è proseguire la tratta superando Piazza Venezia per arrivare oltre piazzale Clodio.

Le parole della sindaca Raggi

La sindaca Raggi ha commentato: "Le 'talpe' non si fermeranno ai Fori Imperiali ma arriveranno fino a Piazza Venezia. Si tratta di una vittoria per tutti i cittadini, resa possibile grazie alla collaborazione avviata con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La metro C è un'opera fondamentale nella strategia complessiva che mira a rendere sempre più efficiente e sostenibile il trasporto pubblico nella Capitale d'Italia", ha concluso.