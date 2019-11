Ladispoli, si stacca un pannello dal soffitto della scuola

"Nella notte tra domenica e lunedì, in occasione della forte ondata di maltempo che ha colpito anche Ladispoli, dal soffitto di un'aula della scuola primaria Ilaria Alpi si è staccato un solo componente quadrato di fibra minerale di circa 50 centimetri per un peso di circa 500 grammi, dallo spessore di poco più di un centimetro. Dunque nessun crollo del soffitto come falsamente scritto in queste ore sui social network", ha renderlo noto è il consigliere delegato alla manutenzione scolastica, Emiliano Fiorini, il quale si è recato di persona al plesso scolastico dopo la chiamata della dirigente scolastica.

L'intervento nella scuola

Fiorini ha affermato di aver verificato l'assenza di pericoli per i bambini e per motivi solo precauzionali l'aula è stata chiusa per 24 ore per permettere l'installazione del nuovo pannello. "Insieme all'assessore alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi invitiamo a non diffondere più notizie false ed allarmistiche sui social network, altrimenti l'amministrazione comunale sarà costretta ad adottare i provvedimenti del caso", conclude il delegato.