Forti raffiche di vento e intensi temporali si sono abbattuti per tutta la giornata di ieri su Roma e provincia, causando danni e notevoli disagi (NUBIFRAGIO A ROMA). Dalle prime ore della mattina, sono stati circa 500 gli interventi effettuati dalla polizia locale, 160, invece, quelli dei vigili del fuoco, i cui centralini sono stati tempestati di chiamate che segnalavano allagamenti o la caduta di rami e alberi. Le zone dove si sono registrati i maggiori problemi sono state via Portuense, via Pineta Sacchetti, via Trionfale, via del Fosso del Dragoncello, via Ettore Fieramosca e via di Marco Simone, che è stata chiusa al traffico per alcune ore. In città, difficoltà e rallentamenti anche per il trasporto pubblico. (LE PREVISIONI)

Numerosi gli allagamenti a Roma e provincia (ANSA)

Albero su via Cassia Veientana

Nella serata di ieri, era stata interdetta al traffico anche Via Cassia Veientana per la presenza di un albero sulla carreggiata in corrispondenza del km 10.000, in direzione della Capitale. Sul posto erano giunte squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e deviare la circolazione. Tra le zone più colpite dal maltempo anche Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani.