Maltempo nel Lazio, chiusa Via Cassia Veientana per caduta albero

Gli effetti dell’ondata di maltempo che in queste ore sta investendo l’Italia centrale si fanno sentire anche nel Lazio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Danni e disagi si registrano a Roma e provincia, con allagamenti, rami, pali elettrici, cornicioni e tegole pericolanti e qualche auto in panne. I vigili del fuoco hanno effettuato finora oltre 150 interventi sul territorio. Tra le zone più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani. (LE PREVISIONI DEL 4 NOVEMBRE)

Disagi sulla Via Cassia Veientana: riaperta una sola corsia

A causa della caduta di un albero sulla carreggiata, la strada statale 2bis "Via Cassia Veientana" è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 10.000, in direzione della Capitale. Sul posto sono presenti gli uomini dell’Anas e delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per gestire il traffico e liberare la carreggiata nel più breve tempo possibile. In serata, come ha reso noto Anas, è stata riaperta al transito una sola corsia.

